Abgelehnte Vornamen sollen Kinder schützen

Jedes Jahr haben die Behörden mit vielen kreativen Eltern zu tun. Letztlich hat das Standesamt das letzte Wort, ob ein Name zugelassen oder abgelehnt wird. Im Zweifelsfall wird meistens die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) zu Rate gezogen. Dort wird nachgeforscht und geprüft, ob der gewünschte Name einem Kind zugemutet werden kann oder nicht. Im Vordergrund stehe dabei immer das Kindswohl. "Wir überlegen, ob sich das Kind – in welchem Kulturkreis auch immer – mit dem Namen wohlfühlt und nicht gehänselt wird", erklärte GfdS-Sprachberater Lutz Kuntzsch gegenüber der Bild-Zeitung.

Ablehnt wurde zum Beispiel der Name Decay. Er bedeutet im Englischen so viel wie Verfall. Ob sich die Eltern darüber wohl bewusst waren, als sie ihr Kind so nennen wollten? Für den Kleinen auf jeden Fall ein Glück, dass Standesämter hierzulande nicht alle Vornamen erlauben.