Diese 13 Jungennamen für das Sternzeichen Zwillinge werden gerade am häufigsten vergeben

Euer kleines Wunder kommt zwischen dem 21. Mai und 21. Juni auf die Welt? Herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr demnächst eine echte Frohnatur zu Hause, denn Jungen, die vom Sternzeichen her Zwilling sind, sind niemals träge und stets heiter und freundlich. Sie sind wissbegierig, neugierig und super kontaktfreudig. Zwillinge-Jungen sind offen, zu allem bereit, was das Leben ihm bringt und sehr unterhaltsam. Also langweilig wird euch garantiert nicht!