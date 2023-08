Im Deutschen wie im Englischen: 37 internationale Jungennamen mit gleicher Aussprache

Nicht nur, wenn Kinder zweisprachig aufwachsen sollen, ist ein internationaler Name von Vorteil. Immerhin leben wir in einer globalisierten Welt. Und so gibt es im Ausland später keine Versprecher. Ja, es gibt tolle Vornamen, die sowohl im Deutschen als auch im Englischen (fast) gleich ausgesprochen werden und funktionieren. Wir haben die schönsten Beispiele für solche Jungennamen gesammelt. Es handelt sich um Namen, die international verständlich und außerdem einfach auszusprechen sind. Wenn ihr eurem Mini einen dieser Namen gebt, ermöglicht ihr ihm eine einfache Kommunikation in beiden Sprachen – und vereinfacht ihm den Start in ein zweisprachiges Leben voller Abenteuer …