Bezaubernder Charme! Diese 8 Jugennamen für das Sternzeichen Waage sind besonders beliebt

Euer kleiner Junge kommt als Waage zwischen dem 24. September und 23. Oktober zur Welt? Herzlichen Glückwunsch, dann bekommt ihr einen gerechten, liebevollen und harmoniebedürftigen Jungen in eure Familie, mit dem ihr garantiert euren Spaß haben werdet. Waage-Jungen sind sehr ausgeglichen, phantasievoll, warmherzig und ehrlich und haben eine starke Anziehungskraft. Ein glückliches und vor allem harmonisches Miteinander sollte bei euch von nun an auf der Tagesordnung stehen. Wie schön, darum beneiden euch bestimmt so einige!