Jungennamen mit U am Anfang

Ubald

Ubald ist eine Kurzform des altdeutschen Namens Hugbald oder Hugobald und bedeutet in etwa "jener der kühnen Verstandes ist". Ubald kommt als Name häufiger in Österreich vor und ist in Deutschland ein eher selten vergebener Name. Im Italienischen nimmt er die Form Ubaldo an.

Uberto/Umberto

Uberto ist die italienische Form des altdeutschen Namens Hubertus, der sich von den Worten "hugo" (Geist) und "beraht" (glänzend) herleiten lässt als jemand der "wachen oder strahlenden Geistes" ist. Der italienische Schriftsteller und Gesellschaftskritiker Umberto Eco, der vor allem durch seinen Roman "Der Name der Rose" zu Weltruhm gelangte, war ein berühmter Träger dieses Namens.

Ulic/Ulick

Ulic ist ein irisch-gälischer Name und hat zwei verschiedene Bedeutungen. Einerseits ist er die gälische Variante von Uilleam (Wilhelm), der sich aus den althochdeutschen Wortteilen "willio" und "helm" zusammensetzt und im übertragenen Sinne "entschlossener Schutz" oder "Beschützer" heißt.

Ebenfalls belegt ist eine Bedeutung aus dem Altnordischen. Der Name Ulick kann sich auch aus den Bestandteilen "hugr" (Herz, Seele) und "leikr" (Spiel, Sport) zusammensetzen, bedeutet also "spielerische Seele" im übertragenen Sinn. Im englischen Sprachraum existiert die Verniedlichungsform Culkin.

Ulises

Der Name Ulises ist die spanische Form des Namens Odysseus, einem mythischen Helden der griechischen Antike. Die Bedeutung des Namens ist, wie bei so vielen fiktionalen Gestalten, nicht abschließend zu klären. Einerseits kann sich der Name von "odussomai" herleiten und entweder "hassen" oder "gehasst werden" bedeuten. Ebenfalls möglich ist eine Ableitung von "odegos", das so viel bedeutet wie "den Weg zeigen". Odysseus befuhr laut der Legende jahrelang das Mittelmeer ohne sein Ziel zu erreichen, da göttliche Vorsehung ihm im Wege stand. Im Italienischen wird der Name zu Ulisse, im Englischen zu Ulysses und es gibt ihn auch immer noch in der lateinischen Variante Ulixes.

Untamo

Untamo ist ein finnischer Name. Er ist wahrscheinlich eine Koseform des Namens Unto, das sich vom althochdeutschen Undo ableitet, dass so viel wie "Welle" oder "Woge" bedeutet. Der Name kommt im tragischen Heldengedicht "Kalevala" des finnischen Schriftstellers Elias Lönnrot vor.

Urano

Uranus ist der siebte Planet unseres Sonnensystems und war im antiken Griechenland der Gott des Himmels. "Ouranos" ist das altgriechische Wort, von dem sich die heutige Schreibweise ableitet. Die Form Urano existiert vor allem in Ländern des Mittelmeerraumes und weiterer, vor allem spanischsprachiger, Länder. Im Albanischen gibt es außerdem die Form Uran, die sich ebenfalls von dieser Bedeutung ableitet. Das gleichnamige Metall wurde ebenfalls nach dem griechischen Gott benannt.

Urban

Der Name Urban leitet sich vom lateinischen Wort für "städtisch" und "gebildet" ab. Urbanus oder Urban ist ebenfalls ein beliebter Beiname, den sich Päpste geben. Im Französischen gibt es die Form Urbain, im Italienischen kommt Urbano vor.

Uriah

Uriah ist ein Name, der aus dem Hebräischen stammt und formelhaft für "der Herr ist mein Licht" steht. Es gibt diesen Namen auch in den Schreibweise Uriyah und Urias. Bekannt ist er vor allem durch die Rockband Uriah Heep, die sich nach dem gleichnamigen Charakter aus Charles Dickens‘ teilweise autobiografischen Roman "David Copperfield" benannt hat.

Uriel

Streng religiösen Quellen zufolge ist Uriel einer der sieben Erzengel und steht für Reue, trägt aber auch ein flammendes Schwert, um Reumütigkeit zur Not einzufordern. Er ist als Engel der Erlösung bekannt. In der Mystery-Serie "Supernatural" tritt ein gleichnamiger Charakter auf, der den Namen auch über religiöse Kreise hinaus bekannt gemacht hat.

Usman

Usman ist eine andere Schreibweise von Osman, der allgemein bekannt ist durch den gleichnamigen Gründer des Osmanischen Reiches. Der Name stammt ursprünglich aus dem Arabischen, in der Form Usman ist er vor allem im Türkischen bekannt. Im Französischen gibt es den Namen in der Form Ousmane, der besonders in französischsprachigen Gebieten Afrikas geläufig ist.

Uther

Der Name Uther ist vor allem durch die verschiedenen Quellen der Artussage überliefert. Die Bedeutung des Namens ist ungeklärt und hängt stark davon ab, wie die Figur der Sage ausgelegt wird. Heute wird das walisische Wort "uthr" zumeist als "schrecklich" gedeutet, hatte aber vor den verschiedenen Auslegungen der Sage die Übersetzung "bedeutend" oder "einschüchternd" und war ein gängiger Name früher walisischer Könige, zumeist mit dem Beinamen Pendragon (Anführer der walisischen Drachen).