Mädchennamen mit U am Ende

Lulu

Der Mädchenname Lulu gilt als Kurzform von Louise. Leitet man die Namensbedeutung aus dem Althochdeutschen ab, so kann Lulu mit "berühmte Kämpferin" übersetzt werden. Im Afrikanischen bedeutet Lulu dagegen "die Perle".

Malou

Der eigenstädige Vorname Malou entstand als belgische Koseform des Namens Marie-Louise und bedeutet in etwa "die Widerspenstige" oder "die mutige Kriegerin". Während der Mädchenname in Deutschland bisher seltener vergeben wird, ist er in Indonesien und auf Hawaii sehr verbreitet. Der Name wird auf Hawaii mit "die Friedliche" übersetzt wird, in Indonesien bedeutet er "die Scheue".

Milou

Milou wird in den Niederlanden als Kurzform für Marie-Louise gebraucht, in Frankfreich als Koseform für Émilie. Führt man den Namen auf Marie und Louise zurück, beinhaltet er die Bedeutung "die (von Gott) Geschenkte", sowie "die berühmte Kämpferin". Im Französischen bedeutet er so viel wie "süß wie Honig".

Vasu

Der außergewöhnliche Unisex-Name Vasu ist indischer Herkunft. Er bedeutet übersetzt in etwa "Reichtum". In Deutschland wird der Name bisher sehr selten vergeben.

Zhou

Zhou ist ein in Deutschland sehr seltener Name, der sowohl an Mädchen, als auch an Jungen vergeben werden kann. In China ist der Name dagegen als Vor- und auch Familienname sehr verbreitet. Die Herkunft ist nicht geklärt, eine Interpretation des Namens lautet jedoch in etwa "das Boot".