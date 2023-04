Kurze Mädchennamen mit L

Lea

Der beliebte Mädchennamen Lea kommt in vielen verschieden Sprachen vor und hat mehrere Bedeutungen. Im Hebräischen bedeutet Lea entweder "die Ermüdete/die sich vergeblich Mühende" oder "die Wildkuh". In romanischen Sprachen wird dem Namen Lea die Bedeutung "die Löwin" zugeteilt und steht sinnbildlich für "Stärke" und "Mut". Und letztlich kann Lea aus dem Assyrischen auch als "die Herrscherin" interpretiert werden.

Lara

Lara ist ein beliebter Name in vielen Regionen der Erde, daher hat er auch vielfältige Bedeutungen. Aus dem Lateinisch wird Lara als "die Lorbeerbekränzte" übersetzt, nach einer römischen Sage könnte Lara aber auch als "die Gesprächige" bzw. "Geschwätzige" interpretiert werden. Die alten Griechen verstehen Lara als "die Angenehme" oder "Liebliche" und auf Türkisch bedeutet Lara "Wasserfee" beziehungsweise "Mondschein".

Lena

Der skandinavische Mädchenname Lena ist eine Kurzform des griechischen Namens Helena. Helena wiederum geht auf das griechische Wort "hele", was "Sonnenschein" bedeutet, zurück. Lena trägt somit auch Helenas Bedeutung als "die Leuchtende" oder "die Sonnengleiche".

Lia

Lia ist, zum einen, die griechisch-lateinische Variante des Namens Lea, kann aber auch als Kurzform von Elisabeth verstanden werden. Daher sind die zwei Interpretationen des Namens Lia als "die Löwin" oder als "die Gottgeweihte" möglich.

Lili

Lili ist die Kurzform von dem biblischen Namen Elizabeth, der aus dem Hebräischen als "die von Gott Verehrte" übersetzt wird. Der Name hat mehrere gängige Schreibweisen. Dazu gehören Lilli, Lily oder Lilly. Seit einigen Jahren ist Lili ein sehr beliebter Mädchenname in Deutschland und kommt auch als Figur in Kinderfilmen und Kinderbüchern öfter vor.

Lynn

Lynn als ein Mädchenname ist englischen Ursprungs. Als Familienname verweist er möglicherweise auf einen altenglischen oder gälischen Ursprung. Assoziierte Wörter werden mit "See", "Wasserfall" oder "Tümpel" übersetzt.

Lisa

Lisa entwickelte sich als Kurzform für Elisabeth vor allem in Skandinavien und Deutschland sowie in Italien und trägt auch dessen Bedeutung als "die von Gott Verehrte". Im Laufe der Zeit wurde Lisa schließlich als eigenständiger Vorname sehr stark verbreitet und ist ein bekannter Name in der westlichen Welt. Die wohl bekannteste Namensträgerin ist Picassos Mona Lisa.

Luna

Luna, das lateinische Wort für "Mond", ist ein spanischer und italienischer Mädchenname. In Deutschland wurde der naturverbundene Name Luna vor allem während der Hippie-Bewegung in den 1970ern oft vergeben.

Seltene Mädchennamen mit L

Leilani

Leilani ist ein hawaiianischer Mädchenname mit einem melodischen Klang. Seine Bedeutung setzt sich aus den hawaianischen Wörtern "Lei", was Blume bedeutet, und "Lani", was Himmel bedeutet, zusammen. Leilani ist "die himmlische Blume".

Letizia

Letizia ist die italienische und spanische Variante des lateinischen Namens Laetitia und bedeutet "Freude" oder "Fröhlichkeit". In der römischen Mythologie war Laetitia die Göttin der grundlosen Freude und Heiterkeit. Letizia ist ein außergewöhnlicher und heutzutage auch ein königlicher Name. Die ehemalige Journalistin Letizia Ortiz Rocasolano heiratete in die spanische Königsfamilie und ist jetzt die Königin von Spanien.

Liara

Der Name Liara hat seinen Ursprung im Hebräischen und leitet sich von dem Wort "lior" für "ich habe ein Licht" ab. Die Bedeutung von Liara ist daher "die Leuchtende" oder "das Licht". Liara ist außerdem die Göttin des inneren Friedens.

Lilja

Das schwedische Wort für die Blume Lilie wird in Skandinavien oft als Mädchenname vergeben. Lilien sind ausdauernde, aufrecht wachsende Blumen mit oft auffälligen Blüten in verschiedenen Farben. In Deutschland ist der Name noch sehr selten.

Lima

Lima ist ein einzigartiger Mädchenname, der in Deutschland selten vorkommt. Es ist der Name der römischen Göttin der Schwellen und Grenzen und der Name der Hauptstadt Perus.

Linnea

Linnea ist ein außergewöhnlicher Mädchenname skandinavischen Ursprungs und bedeutet "Linde oder Lindenbaum". Es ist auch der Name einer kleinen rosafarbenen Bergblume, die nach dem schwedischen Botaniker Carl Linnaeus benannt wurde, dem Erfinder des allgemein anerkannten Systems zur Klassifizierung von Pflanzen und Tieren.