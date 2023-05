Mit diesen Vornamen verderben Eltern das Leben ihrer Kinder!

Ahnenforschung kann helfen

Wie also sollten Eltern konkret bei der Namenswahl vorgehen? Ein bisschen Ahnenforschung schadet nie! Taucht ein Wunschvorname bereits im Familienstammbaum auf, lohnt es sich, genauer hinzuschauen und die wichtigsten Lebensergebnisse zu betrachten. Scheidung, Heirat, Geburt, Tod – gab es besondere Vorkommnisse, die die Familiengeschichte nachhaltig beeinflusst haben?

Das Wissen um die Herkunft des Namens kann helfen zu vermeiden, dass man seinem Kind einen Vornamen gibt, der negativ behaftet ist. Die Psychologin betont: Mit der Wahl des Vornamens übertragen Eltern bestimmte Vorstellungen von den Eigenschaften und Werten, die sie sich wünschen, auf ihr Kind. Ein Name ist also nie nur ein Name, sondern prägt ein Kind in hohem Maße.

Ihr Tipp an alle Eltern: "Sie sollten ihrem Kind immer erklären, warum sie diesen Vornamen gewählt haben." Umso wichtiger ist es dann, dass das Kind nicht mit dunklen Familiengeheimnissen belastet wird ...