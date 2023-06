Finnische Mädchennamen – das waren 2022 die beliebtesten

Nicht alle Namen dieser Liste sind ursprünglich finnisch. Auch die Finnen lassen verschiedenste Einflüsse in ihre Namenswahl mit einfließen. Wir haben unsere Lieblinge der offiziellen Statistik markiert. Welche sind eure?

​​​​Olivia Aino Aada: Lilja Eevi Isla Helmi Venla Sofia Ellen Aava Hilla Emma Linnea Pihla Viola Kerttu Ella Emilia Elli Enni Seela Hilma Hilda Elsa Livia Alisa Alma Oona Ilona Mila Alina Frida Elsi Matilda Minea Vilma Mette Aurora Hertta Lumi Amanda Selma Viivi Nella Bea Saima Vivian Siiri Stella

Insgesamt leben in Finnland "nur" etwa 5,5 Millionen Menschen. Mit durchschnittlich 1,37 Kindern pro Frau ist die Geburtenrate relativ niedrig und in den letzten Jahren auch kontinuierlich gesunken. Im Vergleich: In Deutschland lag sie zuletzt bei 1,53 Kindern pro Kopf.