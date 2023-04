Die beliebtesten und schönsten Städtenamen als Vornamen

Vornamen, die auch Länder-, Stadtteil- oder Städtenamen sind

Manche Eltern mögen es schön finden, ihrem Kind den Namen eines Ortes zu geben, mit dem sie etwas verbinden. Sei es die Herkunft oder die Zeugung des eigenen Kindes oder ein anderes besonders schönes Erlebnis. Möglicherweise ist es aber hilfreich sich zu fragen, ob die Geschichte dahinter auch für das Kind schön ist, wenn es einmal davon erfährt.

In Deutschland schiebt auch das Standesamt bei dem ein oder anderen Namenswunsch den Riegel vor. In anderen Ländern sind die Regeln zum Teil etwas lockerer.

Bei manchen Namen ist es so, dass sich die Stadt in einem Land befindet, der Name aber nur in einem anderen Land zugelassen oder üblich ist. In der folgenden Liste haben wir euch immer das Land hinter den Namen geschrieben, in dem sich der Ort befindet.