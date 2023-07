Diese 14 Jungennamen sind total unbeliebt: Hätten wir nicht (bei allen) gedacht!

11. Rudolf ("ruhmreicher Wolf")

Auch hier müssen Eltern damit rechnen, dass ihr Kind dumme Sprüche zu hören bekommen. Rudolf, das rotnasige Rentier ist zwar süß, kann aber auch zu Hänseleien führen.

12. Pascal (das Osterfest)

Von den 80ern bis in die 2000er-Jahre hinein war "Pascal" noch ein Name, der oft von Eltern vergeben wurde. Doch heute hört man ihn kaum noch.

13. Pepe (Gott fügt hinzu)

Im Prinzip ein frecher, schöner Name, oder? Doch seit “Pepe der Frosch” im Internet bekannt wurde und zum Meme wurde, vermeiden viele Eltern auf diesen Namen. Hänsel-Alarm!

14. Vincent (der Siegreiche)

Eigentlich so ein schöner Name. Doch seitdem Sarah Conner ihren Hit "Vincent" landete, scheint es so, als wäre er in der Beliebtheitsskala gesunken.