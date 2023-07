Diese verrückten Vornamen sind in Deutschland echt erlaubt!

Deutschland ist ein Land mit vielen Gesetzen. Und auch bei der Vergabe von Namen haben sich Eltern an einige Regeln zu halten. Ob ein Name letztlich zugelassen wird oder nicht, entscheidet hierzulande das Standesamt. Das Wohl des Kindes steht dabei an erster Stelle – und so werden nicht selten Namensanträge abgelehnt, um das Kind vor Hänseleien zu schützen. Umso erstaunlicher ist es aber, dass in der Vergangenheit bestimmte Namen eben doch zugelassen wurden, wie zum Beispiel Dee-Jay, Popo oder Nussi. Was sich der zuständige Standesbeamte dabei wohl gedacht hat?

Im Video oben zeigen wir euch weitere verrückte Namen, die in Deutschland tatsächlich zugelassen wurden.