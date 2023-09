Schlafberaterin verrät: Mit der 100-Sekunden-Regel schläft jedes Baby selbstständig ein

Jedes Baby hat andere Schlafgewohnheiten

Die Technik ist in der Tat nicht ganz neu, wird sogar von vielen Schlafberaterinnen empfohlen. Manche raten Eltern sogar, ganze drei Minuten zu warten, bevor sie zu ihrem Kind gehen. Bei Babys unter vier Monaten und bei kranken Kindern ist die Methode jedoch eher nicht geeignet. Hier ist ein promptes Eingreifen durch die Eltern sinnvoll.

Ob die 100-Sekunden-Regel wirklich funktioniert, können wir nicht bestätigen. Ausprobieren schadet jedoch sicher nicht – unter der Voraussetzung, dass Eltern es aushalten können, so lange zu warten, bevor sie zu ihrem Kind gehen. Denn am Ende sagt uns unsere eigene Intuition sicherlich am verlässlichsten, wie unsere Kinder am besten ein- und weiterschlafen können ...