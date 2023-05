Die ersten Schritte: Wann und wie Kinder laufen lernen

Warum haben Kinder oft O-Beine?

Viele Kinder wackeln zunächst auf O-Beinen durch die Weltgeschichte. Dies ist jedoch kein Grund zur Sorge, sondern physiologisch bedingt und verwächst sich in den meisten Fällen. Beine, Füße und Hüften befinden sich noch im Wachstum und verändern ihre Stellung. Solange die Beine symmetrisch sind, ist in der Regel alles in Ordnung.

Genauer hinschauen sollten Eltern hingegen, wenn Kinder über einen längeren Zeitraum auf den Zehenspitzen tippelnd laufen – besonders, wenn dieser Gang nur einseitig auftritt. In diesem Fall kann sich ein Besuch beim Orthopäden lohnen.

So können Eltern Kinder beim Laufenlernen unterstützen

Eltern helfen ihren Kindern am besten, wenn sie ihnen beim Laufenlernen keinen Druck machen und ihnen ihr eigenes Tempo zugestehen. Fußnägel sollten nicht zu kurz geschnitten werden, damit sie nicht einwachsen. Außerdem sollten Kinder so oft wie möglich barfuß laufen dürfen, damit sich das Fußgewölbe gut entwickelt. Studien zeigen, dass Kinder, die überwiegend barfuß aufwachsen, besser springen und balancieren können. Von Gehwagen, in die Kinder hineingesetzt werden, raten Kinderärzte ab. Unbedenklich sind hingegen Lauflernwagen, die Kinder vor sich herschieben können.