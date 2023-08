Warum knirscht mein Baby mit den Zähnen?

Das nächtliche Knirschen der Zähne bei Babys kann uns mitunter schnell Sorge bereiten. In den meisten Fällen ist dies aber ein normaler Teil der kindlichen Entwicklung. Wenn Babys zahnen, können sie häufig mit den Zähnen knirschen, um ihre neuen Gebissstrukturen zu erkunden und überschüssige Zahnsubstanz abzutragen. Diese instinktive Handlung dient dazu, ihre ersten kleinen Zähnchen optimal aufeinander abzustimmen, diese neuen "Instrumente"zu testen und sich an die neue Situation im Mundraum aktiv zu gewöhnen. Dieses Verhalten kann auch eine natürliche Reaktion auf den Druck sein, den das Wachstum der Zähne auf das Zahnfleisch ausübt.

Wie lange knirschen Babys mit den Zähnen?

Das Zähneknirschen bei Babys ist in der Regel während der Phase des Zahndurchbruchs am häufigsten zu beobachten, die normalerweise vom sechsten Lebensmonat bis etwa zum dritten Lebensjahr dauert. Während dieser Zeit kann das Zähneknirschen verstärkt auftreten, da die neuen Zähne durchbrechen und sich das Kind an die Empfindungen im Mundraum gewöhnt.

Ist Zähneknirschen bei Babys schädlich?

In den meisten Fällen ist das Zähneknirschen bei Babys also nicht schädlich und es verursacht normalerweise keine dauerhaften Schäden. Die Milchzähne sind weniger anfällig für Schäden durch Zähneknirschen als die bleibenden Zähne, die später im Kindesalter auftauchen. Wenn das Zähneknirschen jedoch häufig auftritt oder sehr intensiv ist, könnte es zu Zahnabnutzung oder Zahnfleischreizungen führen. In solchen Fällen ist es ratsam, den Kinderzahnarzt zu konsultieren.