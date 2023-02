Wann bekommen Babys eigentlich ihre ersten Zähne?

Das Zahnen beim Baby: Wie lange dauert es?

Ein einzelner Zahndurchbruch dauert durchschnittlich acht Tage. Euer Baby muss bei insgesamt 20 Milchzähnen also etwa 160 Tage lang durch den Prozess. Das kann eine herausfordernde Zeit sein, denn wenn die Zähne durchbrechen, tut das den meisten Babys weh. Ihr Unwohlsein drückt sich in verschiedenen Anzeichen und Symptomen aus ...

Das Zahnen beim Baby: Anzeichen

Eltern müssen in dieser Zeit stark sein, denn zu den häufigsten Anzeichen gehören Quengeln, Appetit- und Schlaflosigkeit, Unruhe, geschwollenes Zahnfleisch und ab und an sogar Durchfall oder Fieber. Harmlosere Anzeichen sind eine verstärkte Speichelbildung, das Kauen an Gegenständen und das vermehrte Greifen in den Mund.

Übrigens: Nicht bei allen Babys verläuft das Zahnen schmerzhaft. Bei manchen läuft der Prozess ganz unbemerkt ab.

Zahnen und Fieber, gehört das zusammen?

Vielleicht seid ihr auch schon über den Begriff "Zahnfieber" gestolpert? Gemeint ist damit eine erhöhte Körpertemperatur, die in Verbindung mit dem Zahnen steht. Anders als oft angenommen, löst aber nicht das Zahnen selbst Fieber bei den Kleinen aus. Vielmehr kann die Ursache darin liegen, dass das Immunsystem in dieser Phase eher geschwächt ist. Gleichzeitig stecken zahnende Babys alles Mögliche in den Mund, um dem Schmerz oder Jucken Abhilfe zu schaffen. Auftretendes Fieber in der Zeit des Zahnens liegt also häufig an einem viralen Infekt.

