Bernsteinketten fürs Baby sind zwar schick, aber lebensgefährlich!

Sind Bernsteinketten gefährlich?

Wissenschaftliche Belege über die positiven Wirkweisen gibt es nicht. "Bernsteinsäure wird nur bei sehr hohen Temperaturen um die 200 Grad abgegeben", erklärt Dr. Aaron Celestian, Experte im Bereich Mineralwissenschaften am "Natural History Museum of Los Angeles" gegenüber der "NY Times". "Und selbst dann sind es nur minimale Mengen, die keinen Effekt auf den Körper hätten." Auch hierzulande sprechen sich Kinderärzte klar gegen Bernsteinketten aus. Nicht nur, weil ihre Heilkraft nicht belegt ist, sondern weil sie sie als potenzielle Gefahrenquelle betrachten: "Der populäre Rat, mit einer Kette aus Bernstein das Zahnen zu erleichtern, ist wissenschaftlich unhaltbar, überflüssig und sogar gefährlich: Die Ketten können das Kind beim Spielen und auch Schlafen verletzen und sogar strangulieren, wenn sie sich irgendwo verhaken", warnt Dr. Sylvia Schuster, Pressesprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein. "Reißt die Kette, besteht die Gefahr, dass das Kind Steine in den Mund nimmt und verschluckt oder dass es sie in Nase und Ohren steckt."

Ein offizielles Verbot für Bernsteinketten gibt es bislang nicht. Bislang sind nur auf einigen Produkten Sicherheitshinweise vermerkt. Aber reicht das wirklich aus? In zahlreichen Internet-Foren werden Bernsteinketten nach wie vor von zufriedenen Eltern angepriesen. Und wenn das Baby weint, quengelt, sich vor Schmerzen windet und kaum noch schlafen kann, würden Eltern wohl alles tun, um ihrem kleinen Schatz zu helfen. Dann kommt der Masseneffekt zum Tragen: "Wenn so viele Babys solch eine Kette tragen, kann sie doch eigentlich gar nicht so schlimm sein ...“, denken sich sicherlich viele verzweifelte Eltern in dieser Situation und greifen nach dem rettenden Strohhalm beziehungsweise in diesem Fall der Bernsteinkette. Daher fordern auch bei uns viele Ärzte ein Verbot der Ketten oder zumindest eine gesetzliche Auflage zur Ausweisung von Sicherheitshinweisen.