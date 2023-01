Zahnen führt zu Fieber – und andere Mythen ... !

Wenn sich die ersten Zähne beim Baby ankündigen, brechen viele Eltern in Angstschweiß aus. All die Geschichten, die da draußen kursieren sind einfach zu schlimm. Über diese anscheinend so schreckliche Zeit des Zahnens. Doch eines vorweg: Jedes Kind ist anders und jedes Kind verkraftet diesen Prozess auch unterschiedlich. Es gibt Babys, die leiden sehr, andere haben fast keine Probleme. Also: Ruhe bewahren. Es gibt viele Mythen rund ums Zahnen beim Baby. Wir sagen euch, was stimmt – und was nicht …