"Das ist die BESTE Methode, Sonnencreme aufzutragen!"

"Greift zum Schminkpinsel!" rät diese australische Mama-Bloggerin. Und die Menschen aus Down Under wissen schließlich wie vernünftiger Sonnenschutz funktioniert. Auch schon bei den Kleinsten. Statt also mit den bloßen Händen das Gesicht einzucremen nutzt die Influencerin nur noch einen Pinsel. Und ihre Kinder lieben es. Ein echter "Game-Changer" also, wie sie selbst betont.

Ich bin noch gespannt, ob meine Kinder genauso gut mitmachen wie die Kleinen in dem Video oben – oder es ihnen zu kitzelig wird. ;-)