Was ist eigentlich ein Storchenbiss beim Baby?

Woher stammt der Storchenbiss beim Baby?

Der Legende nach entstehen die roten Flecken auf Babys Haut, weil der Storch beim Transport etwas unsanft zugepackt hat: Ein so genannter Storchenbiss ist eine unregelmäßige Rötung der Haut, die häufig an Neugeborenen zu sehen ist. Sie findet sich meistens am Kopf und fast immer am Hinterkopf im Nacken, aber auch am Auge bzw. den Augenlidern, der Nase bzw. der Nasenwurzel, auf der Stirn oder unter dem Kinn. Der Storchenbiss kann aber auch am Rücken oder dem Bauch auftreten.