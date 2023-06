Kinderarzt fordert UV-Kleidungspflicht: "Manche wollen einfach, dass ihre Kinder Krebs bekommen"

Kinderarzt fordert Kleidungspflicht

Während Mediziner und Vereine immer wieder das Tragen von UV-Kleidung empfehlen, geht der Kinderarzt Vitor Gatinho einen Schritt weiter. In einer Story bei Instagram, wo er unter dem Namen "kids.doc.de" mehr 525.000 Follower hat, forderte er im letzten Sommer eine Pflicht zum Tragen von UV-Kleidung für Kinder unter fünf Jahren. "Heute war ich im Freibad – Kinderbecken OHNE Schatten. Ungelogen: Von 30 Kindern UNTER einem Jahr hatte genau ein Kind UV-Klamotten an. Alle anderen nichts, außer Schwimmwindeln. Manche wollen einfach, dass ihre Kinder Krebs bekommen. Dann soll es so sein!"

Das sind natürlich drastische Worte. Aber als Kinderarzt weiß er um die Folgen von zu viel UV-Strahlung und versucht die Eltern wachzurütteln. Und tatsächlich sind die Gefahren der Sonne doch mittlerweile wirklich hinlänglich bekannt. Wie kann es da sein, dass so viele Eltern immer noch so achtlos damit umgehen und ihre Kinder nicht ausreichend schützen?

In seinem Post fährt der Mediziner dann fort: "Alle wollen immer das Beste für ihr Kind. Bester Kinderwagen, die schönsten stylischen Klamotten. Und sie sind die ersten, die sofort in der Notaufnahme stehen, wenn sich das Kind einmal erbricht, weil sie soooo Angst haben. Aber vor der beschissenen Sonne haben sie keine Angst! Es sollte verboten werden, OHNE UV-Klamotten ins Freibad zu gehen! Früher musste man doch auch eine doofe Badekappe tragen. Warum also nicht eine UV-Klamottenpflicht unter fünf Jahren einführen?"

Ja, warum eigentlich nicht? Wir würden solch eine Petition sofort unterschreiben! Zum Schutze aller Kinder!

Liebe Eltern, der Sommer ist da! Geht raus, genießt das tolle Wetter mit euren Kindern! Aber denkt doch bitte beim nächsten Freibad-Besuch oder Plantschen im Garten an ausreichenden Schutz in Form von UV-Kleidung. Eure Kinder werden es euch später sicherlich danken!