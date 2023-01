Milcheinschuss: Erste Hilfe für den Still-Start

Im Wochenbett

Stillen ist das Natürlichste der Welt!? Ja, trotzdem kann es am Anfang ganz schön holprig laufen. Besonders in den ersten Tagen, wenn der Milcheinschuss kommt, ist so manche frischgebackene Mama überfordert. Was hilft gegen die Schmerzen? Und was kann man tun, wenn die Milch auf sich warten lässt ...