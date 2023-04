Stilldemenz – gibt es das überhaupt?

Gibt es Stilldemenz wirklich, oder ist es nur ein Mythos?

Christine Maek hat in ihren 36 Jahren Berufserfahrung schon einiges erlebt. Auf diese Frage antwortet sie: "Es ist wohl eine Mischung, aber das Phänomen gibt es auf jeden Fall." Darauf gehen wir gleich noch weiter ein. Doch zunächst einmal zur Definition.

Wie definiert man Stilldemenz?

Wenn wir von der sogenannten Stilldemenz sprechen, bezieht sich das in erster Linie auf das Phänomen des Vergesslichseins, das viele Mütter nach der Geburt – vor allem des ersten Kindes – erleben. Das kann auch eine Art Überforderung mit der neuen Situation mit einschließen.

Woher kommt Stilldemenz?

Hebamme Christine Maek vermutet, dass Stilldemenz eine Mischung ist aus Übermüdung – in der ersten Zeit mit Baby schlafen die meisten Eltern ja nicht besonders viel – und Zurechtfinden mit der neuen Rolle und Situation. Es braucht einige Zeit, um sich daran zu gewöhnen und einen neuen Rhythmus zu finden. Auch könne die Ausprägung typbedingt unterschiedlich sein, so die Hebamme. "Manche Frauen sind generell super gut organisiert, andere vielleicht ohnehin etwas verpeilter. Einige tun sich schwerer mit ihrer neuen Rolle, und es kommt auch darauf an, wie belastbar man ist. Die neue Situation mit Baby ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, die man oft erst mal unterschätzt." Laut der Hebamme können einige Frauen auch nicht gut delegieren oder sie hadern sehr damit, einfach mal etwas liegen zu lassen. Das könne das Phänomen der Stilldemenz dann noch verstärken.

Von der Natur so gewollt

Möglicherweise ist diese Art von Vergesslichkeit von der Natur sogar wieder mal ganz schön schlau eingerichtet, davon ist jedenfalls Christine Maek überzeugt: "In der ersten Zeit nach der Geburt rückt alles, was nicht das Baby betrifft, erst mal komplett in den Hintergrund, und das ist gut so. Schließlich ist es die Aufgabe der Mama, sich jetzt hauptsächlich um das Baby zu kümmern und eine Bindung zu ihm aufzubauen." Da ist alles andere wirklich erst mal ziemlich egal. Mit einer Ausnahme: Auch sich selbst darf die frischgebackene Mama dabei nicht vergessen. Denn nur, wer sich selbst einigermaßen fühlt, kann sich auch gut ums Baby kümmern. Dieser Aspekt ist Christine Maek ganz wichtig, daher hat sie hier auch konkrete Tipps: