Den Einstieg rechtzeitig vorbereiten

Möchtest oder musst du die Muttermilch abpumpen, solltest du mit dem ersten Mal nicht bis zum Wiedereinstieg warten. Pumpe schon ein bis zwei Wochen zuvor immer dann ab, wenn du außer Haus sein wirst. So bekommen du und dein Kleines schon einmal Routine, ohne dass währenddessen der Job drängt. Babys reagieren sensibel auf Veränderungen und akzeptieren sie leichter, wenn sie mit etwas Geduld hingeführt werden und sie spüren, dass Mama dabei entspannt ist. Die abgepumpte Milch gibt am besten gleich die künftige Betreuungsperson dem Baby.

Milch auf Pump: So läuft es besser

Beim Abpumpen bringen ein warmes Getränk und ein Foto von deinem Baby die Milch zum Fließen. Auch ein Kissen mit Thermoperlen, das in den Trichter der Milchpumpe gelegt wird, kann die Milchbildung unterstützen. Praktisch sind Stilloberteile oder -kleider. Im Kühlschrank hält Muttermilch etwa drei Tage, im Gefrierschrank bei minus 18 Grad sogar ein halbes Jahr. Pumpst du am Arbeitsplatz ab, darfst du die Kühlkette nicht unterbrechen – das bedeutet: Die in Muttermilchbeutel, -becher oder -flaschen abgefüllte Milch zunächst im Büro-Kühlschrank lagern und anschließend in der Kühltasche nach Hause transportieren.

Stillen und arbeiten: Auch der Chef hat was davon

Manche Mütter befürchten, dass das Stillen oder Abpumpen nach dem Wiedereinstieg für die Firma lästig ist. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Wenn dein Kind weiterhin Muttermilch bekommt, hat auch der Arbeitgeber Vorteile. Zum einen sind Stillkinder weniger oft krank, wodurch du als Mutter seltener ausfällst. Zum anderen kann die Abteilung durch deinen frühen Wiedereinstieg auf dein Wissen bauen und sich möglicherweise die zeitaufwendige Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters sparen.