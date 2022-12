Ugly Baby Challenge: Mama geht viral mit ihrem "hässlichen Säugling"

Schlechte Mutter, wegen Ugly Baby Challenge?

Das verstanden aber nicht alle ihrer Zuschauer richtig. Nicht alle haben gelacht. Eine Person sagte Lucy sogar, sie verdiene es nicht, Mutter zu werden. Bitte?!

Gegenüber KARK (NBC-Tochtergesellschaft in Arkansas, USA) reagiert Lucy darauf wie folgt: "Die Leute kommentieren: 'Oh mein Gott, nicht eine Mutter, die ihr Baby hässlich nennt! Du bist eine furchtbare Mutter. Sie wird mit Selbstwertproblemen aufwachsen."

Perfekt, unperfekt – und das ist auch gut so!

Aber Lucy fügt schnell hinzu, dass sie ihr Kind nicht wirklich für hässlich halte und dass sie eigentlich eine größere Botschaft vermitteln möchte. Und zwar: Nicht alle Babys sind perfekt – und das ist auch gut so! Stimmt. Unterschreiben wir so. Gut so, Lucy.