Originelle Geschenk-Ideen für die Babyparty

Einige Zeit vor der Entbindung darf die Mutter in spe noch einmal im Mittelpunkt stehen, bevor sich ab der Geburt alles um den Nachwuchs dreht. In den USA ist die Babyshower seit Jahrzehnten ein großes Fest mit viel Deko und vielen Geschenken. Wir in Deutschland kennen das Fest erst seit einigen Jahren, vor allem durch amerikanische TV-Serien. Ein schöner Brauch, mit dem Nahestehende der werdenden Mutter die Vorfreude versüßen und den Eltern bei der Erstausstattung für den Neuankömmling unter die Arme greifen.

Eine Babyparty wird in der Regel zu Beginn des letzten Trimesters der Schwangerschaft gefeiert, damit die werdende Mutter noch fit und beweglich genug ist, um mit Freude teilnehmen zu können. Das Besondere: Ähnlich wie bei einem Junggesellinnenabschied wird auch diese Party von den Freundinnen oder Familienmitgliedern veranstaltet. Oft wird die Mama in spe von dem Event überrascht und die Teilnehmenden bestehen auch hier meist nur aus Freundinnen und weiblichen Familienmitgliedern. Inzwischen ist es in Deutschland üblich, eine Babyparty nach den Regeln der englischsprachigen Babyshower auszurichten. Dazu gehört auch der durch das Wort „shower“ ausgedrückte Geschenke-Regen, mit dem die künftige Mama überschüttet werden soll.