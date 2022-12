3-Tage-Saftkur: DIE hältst du auch im busy Mama-Alltag durch

3-Tage-Saftkur Nebenwirkungen

Der Körper muss sich erst einmal an die Umstellung gewöhnen, so kann es passieren, dass ihr vor allem in den ersten tagen der Kur statt Leichtigkeit eher Unwohlsein bemerkt.

Das sind mögliche Nebenwirkungen:

Schwindel

Kopfschmerzen

Kälteempfinden

Gliederschmerzen

Stimmungsschwankungen

Müdigkeit

Konzentrationsmangel

Das hört sich allerdings schlimmer an, als es ist. Solange ihr nur leichte Anzeichen davon bemerkt, ist das kein Grund zur Sorge. Euer Körper reagiert so durch die Stoffwechselumstellung und signalisiert, dass sich etwas tut. Nimmt das Unwohlsein überhand, solltet ihr aber auf euren Körper hören und die Kur gegebenenfalls in Absprache mit eurem Arzt machen.