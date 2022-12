Jeans zu eng (geworden)? Mit diesem einfachen Trick passt sie wieder

So klappt der Dehnungstrick für Jeans:

Auf der Social-Media-Plattform teilt die junge Amerikanerin einen genialen Tipp, den sie tatsächlich von ihrer Großmutter bekommen hat. Der Hintergrund: Lily hat eine Second-Hand-Jeans gekauft, die dann aber doch eine Nummer zu klein war. Was ihre Oma dann gesagt hat, überrascht: "Vertrau mir, dusch in der Jeans und trag sie danach in deinem Haus!" Wie bitte? Aber tatsächlich hat der Lifehack geholfen. Die Jeans hat sich so an den zu engen Stellen geweitet. Oder man setzt sich einfach in die kühle Badewanne, denn zu heiß sollte das Wasser nicht unbedingt sein. Kneipp-Kur inklusive. Das Lufttrocknen dauert dann natürlich eine Weile, und es ist auch eine recht nasse Angelegenheit, die vor allem im Winter nach Blasenentzündung ruft. Aaaaber aus ihrer Community kamen noch weitere sehr praktische Ergänzungen. Denn tatsächlich kann es schon helfen, die Hose nur an den betroffenen Stellen mit Wasser zu besprühen und dann durch Bewegung zu stretchen.