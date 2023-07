Mama allein mit Kinderwagen: "Ich verkniff mir die Pipi oder verdurstete"

Allein mit Kinderwagen: Was tun, wenn Mama mal muss?

Anfangs stürmte ich nie-nie-mals ohne meinen XXL-Kaffeebecher aus der Haustür. Auch wenn Mini mal wieder einen Tobsuchtsanfall hatte und es eigentlich nicht schnell genug hinausgehen konnte: Mama drückte nochmal schnell das Zauber-Knöpfchen an der Kaffeemaschine. Ohne Stoff ging bei mir nichts (vor allem in den ersten Wochen)! Doch was ich vorher nicht bedacht hatte: XXL-Kaffee gleich XXL-Pipi-Frust! Zumindest, wenn aus einer geplant kurzen Stippvisite doch mal wieder ein ellenlanger Outdoor-Marathon wird. Tja, und was passiert, wenn man als Mama allein mit einem Kinderwagen unterwegs ist und dringend auf die Toilette muss? Nichts. Sollte sie besser aushalten.

Ein kläglicher Versuch, der NICHT wiederholt wird

Im Prinzip blieben mir nur zwei Alternativen auf meinem Spaziergang der Schande. Erstens: Einen Fremden im Café an der Ecke darum bitten, auf mein kleines Baby aufzupassen und auf Klo stürmen. Oder zweitens: Samt Kinderwagen auf WC gehen – oder es zumindest probieren. Aufwecken und mitnehmen konnte ich ihn nicht – der Schlaf war zu kostbar. Ich entschied mich also für Variante zwei. Ein Fehler! Das Café an der nächsten Ecke hatte nämlich bloß eine kleine Klo-Kabine zu bieten, in die noch nicht mal ich allein gut hereinpasste. Yay! Was also tun? Nach einigen Versuchen, den Kinderwagen halb schräg oder mit offener Tür mit hineinzubekommen, schaute ich mich im Café um. Aber ich sah keinen vertrauenswürdigen Menschen, der mir hätte helfen können. Und Mini schlief endlich tief und fest. Man stelle sich vor: Ich in einer Klo-Kabine (die nicht hätte kleiner sein können) mit dem Kinderwagen halb in der Tür – ach so, der musste natürlich geschaukelt werden. Und das machte ich langsam auch schon selbst, der Drang war einfach zu groß. Letztendlich entschied ich mich für Variante Z: verkneifen und einfach schnell nach Hause schieben. Denn Einwegtoilette oder Urinbeutel hatte ich ausnahmsweise – Witz komm raus – nicht dabei. Die Gefahr war zu groß, dass mein Sohn aufwachte. Das geringere Übel …