5 unerträgliche Zustände, die alle Mütter wirklich wütend machen sollten

Mit der Geburt eines Kindes betreten Frauen unweigerlich eine neue Welt. Und was es dort zu sehen gibt, ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und süßes Babykuscheln. Oft fühlen sich junge Mütter überfordert, grenzenlos erschöpft und sehr, sehr allein. Ana Wetherall-Grujić meint: Das müsste überhaupt nicht so sein – wenn unsere Welt Frauen nicht einfach so im Stich gelassen würde.

Die Journalistin, die vor einem Jahr Mutter geworden ist, hat sich im ersten Babyjahr über so viele Dinge geärgert, dass sie sich ihren Frust in Form eines Buchs von der Seele geschrieben hat. Gleich der Titel stellt klar: "Nicht das Baby ist das verdammte Problem!"

Aber was ist es dann?