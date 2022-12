"Sag mir sofort, wenn ich als Mutter komisch werde!"

Damals, als ich noch dachte, sie würde so bleiben, wie sie ist, mit einer vernünftigen Perspektive auf den Nachwuchs. Doch nun ist alles anders. Ihre Kinder haben Vorfahrt, immer und auf ganzer Linie. Das Telefonieren haben wir schon eingestellt und schreiben besser WhatsApps. Das ist mir einfach zu laut am Ohr, wenn die Kids ständig dazwischenrufen, sofort Gehör finden und ein Dialog mit mir sowieso nicht möglich wird.

Muttersein verändert alles

Es gibt leider sowieso auch nur noch ein Thema. Und auch das mit der Konsequenz in Sachen Erziehung ist in meinen Augen bei ihr so eine Sache. Aber ich verkneife es mir besser, auf konkrete Analysen meinerseits einzugehen. Es scheint einfach so zu sein: Hormone und Muttergefühle verschieben die Perspektive und das Handeln, gefangen in einem emotionalen Kokon. Daran muss ich mich gewöhnen. Und es als normal hinnehmen.

Wenn die Kleinen erst das Revier übernommen haben, ist es wie verhext: Löwenmütter sind wie ausgewechselt und haben wenig gemeinsam mit den Wesen von früher. Wie weggebeamt. Komisch bin jetzt ich, weil ich das so deutlich spüre. Was soll’s, es wird irgendwas dran sein, dass die Natur das so eingerichtet hat. Solange die Kids wirklich davon profitieren – dann bitte komisch! In 20 Jahren wird sie hoffentlich wieder die Alte sein.

Autorin: Antonia Müller