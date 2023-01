Warum wir den Satz "Es ist bald vorbei" nicht mehr hören wollen!

Lo hat es perfekt und liebevoll auf den Punkt gebracht, finden wir. Bei Instagram schreibt sie sinngemäß:

"Ich will nichts von Augenblicken hören. Was ich hören will, ist 'Du machst einen super Job!'

Ich will nicht hören, dass es nicht lange so bleiben wird. Es würde mir guttun zu hören: 'Deine Kinder können so glücklich sein, dich zu haben!'

Ich will nicht hören, dass die Jahre so schnell vergehen. Was ich vielmehr hören will, ist, dass diese Art von Freude nie vergehen wird.

Ich will nicht hören, dass diese Zeit nie wiederkommen wird. Stattdessen sagt mir lieber: 'Jede Zeit ist auf ihre Art gut!'

Ich will nicht hören, dass ich mich später einmal nach diesen Tagen sehnen werde. Ich brauche den Zuspruch, dass morgen auf jeden Fall auch schön sein wird.

Ich weiß es. Okay? Ich weiß es.

Aber ich kann die Zeit nicht anhalten. Das kann niemand von uns.

Und so schaue ich dabei zu, wie die Falten aus ihren kleinen Gesichtern verschwinden und wie ihre wackeligen Schritte sie von mir weg führen. Und ich winke ihnen, wenn sie zur Schule gehen. Und ich freue mich mit ihnen, wenn der Ball ins Netz geht. Und ich umarme sie, wenn ihr Herz das erste Mal bricht. Und ich ziehe die Decke auf ihrem Bett glatt. Und ich weiß.

Was ich wirklich brauche, ist eine Hand auf meiner Schulter und eine Stimme in meinem Ohr, die mich in diesem Rennen mit der Zeit beruhigt. Die das Schöne des Moments stärker erscheinen lässt als die Angst, all das zu verlieren. Die die bittersüße Realität des ersten Kapitels kennt, mir aber auch von den Wundern des zweiten Kapitels erzählen kann.

Ich kann meine Augen nicht die ganze Zeit offen halten. So sehr ich es auch versuche, ich schaffe es nicht.

Und ich wünsche mir die Gewissheit, dass das in Ordnung ist. Denn jeder weitere Augenblick trägt mich zu einem weiteren wunderschönen Moment."

