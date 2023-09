Laufen lernen: Wann wagt mein Baby seine ersten Schritte?

Übung macht den Meister

Rund um den ersten Geburtstag ist es dann bei einigen schon soweit: Unter freudigen Blicken von Mama und Papa macht der Spross seine ersten breitbeinigen Schritte, um dann ziemlich schnell wieder auf den gepolsterten Popo zu fallen. Jetzt ist der Knoten geplatzt und es geht daran, an der Feinmotorik zu feilen. Manche Kinder lernen erst einige Monate später, sich auf zwei Beinen fortzubewegen, auch das ist völlig normal. Meist konzentrieren sich die Knirpse ohnehin zunächst entweder auf das Laufen oder Sprechen – so sprechen manche früh, laufen aber spät und umgekehrt. Diese Entwicklung ist so individuell wie ein Kind selbst.

Barfuß, bitte!

Viele Eltern wollen ihrem Spross gleich Schuhe anziehen – doch diese Anschaffung kann noch warten. Es ist am gesündesten, wenn die Kleinen barfuß laufen. Die kleinen Füßchen brauchen viel Bewegungsfreiheit, um mit allen Nerven den Boden zu erspüren. Die Kinder müssen ausprobieren, wie sie sich sicher auf ihren Beinen halten können, sie üben Koordination und Balance. Bekommt der weiche Fuß zu viel Unterstützung rundherum, kann das die Entwicklung der Muskeln und Sehnen hemmen. Bei kalten oder rutschigen Fußböden sind so genannte Stoppersocken, Strümpfe mit Antirutschbeschichtung, eine gute Alternative. Ihr erstes Schuhwerk brauchen die kleinen Wanderer erst dann, wenn sie draußen laufen oder kleine Strecken zurücklegen.

Wie Mama und Papa helfen können

Auch beim Laufenlernen gilt: Übung macht den Meister. Wichtig ist nicht nur, dass die Eltern zum gemeinsamen Üben bereitstehen. Sie sollten den Kleinen auch das Vertrauen vermitteln, dass sie sehr gut selber wissen, ab wann es losgeht. Kinder können unterstützt werden, wenn sie versuchen zu laufen, müssen aber nicht ständig dazu animiert werden. Die Hände reichen, damit sich das Kind daran festhalten kann oder die kleinen Füßchen für ihre neue Herausforderung massieren, sind gute Fördermaßnahmen. Am besten ist, wenn die Kleinen ihre Bewegungen selbst entwickeln. Selbst beim Krabbeln oder bei Mama auf dem Arm, mobilisiert das Baby automatisch seinen ganzen Körper. Jede Aktivität, auch das Festhalten und Ausbalancieren aktiviert die Muskeln und bereitet auf den aufrechten Gang vor. Eltern können also durchaus Anregungen zur Mobilität geben. Deine Motivation, dein Lächeln und Lob wird dein Kind bald zu ersten Schritten animieren. Schließlich merkt es bald selber, dass die Froschperspektive nicht alles sein kann. Dein Kind sitzt am liebsten und hat wenig eigenen Antrieb? Bring es mit anderen Kindern zusammen, die schon erste Schritte wagen. Wenn dein Baby sieht, was die anderen schon können, wird es den Ehrgeiz entwickeln und von selbst anfangen, es ihnen gleichzutun. Ihre Freude an der eigenen Mobilität, die sie die Welt ganz neu entdecken lässt, bringt den Fortschritt in Gang. Wichtig ist allerdings immer: Gefährliche Gegenstände und persönliche Lieblingsstücke sollten nicht nur außer Reichweite, sondern besonders auch außer Sichtweite aufbewahrt werden.

Die richtigen Schuhe für die Kleinsten

Gerade für die ganz Kleinen sollten Schuhe möglichst leicht und flexibel sein und eine rutschfeste Sohle haben. Experten empfehlen generell: So viel Schutz wie nötig, soviel Freiheit wie möglich! Klettverschlüsse oder Schnürbänder bieten den Vorteil, dass sich die Schuhe auch in der Breite individuell anpassen lassen. Da Kinderfüße viel schwitzen unbedingt auf atmungsaktive Materialien wie Leder achten. Weiches Material und Nähte sorgen für angenehmen Tragekomfort. Gerade, wenn die Schühchen im Sommer barfuß getragen werden, darf nichts scheuern. Schuhe müssen von klein auf immer gut passen, damit sie dem Fuß entsprechenden Halt geben. Schuhe auf Zuwachs sind keine Option: Kinderfüße wachsen in den ersten Jahren bis zu drei Größen pro Jahr. Um die richtige Größe zu ermitteln, am besten in ein Schuhfachgeschäft gehen.

Und noch ein Tipp: Da sich selbst kleine Füße im Laufe des Tages noch ausdehnen, Kinderschuhe am besten nachmittags kaufen.