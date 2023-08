Aufatmen, liebe Mamas: Mit diesen Tricks könnt ihr den Friseurbesuch nochmal schieben!

Ein Ansatz so hoch wie der Himalaya. Spitzen, so trocken wie die Sahara-Wüste. Und eine Frisur, die aussieht wie Stroh. All das sind höchste Alarmsignale. Ja, ihr solltet definitiv zum Friseur. Aber wann nur? Der Blick in den Terminkalender macht eines ganz deutlich: Dafür bleibt erstmal keine Zeit. Besonders Eltern mit mehreren Kindern haben oft Probleme damit, auch mal Termine für sich selbst zu realisieren. Dabei ist das doch sooo wichtig …

Friseurbesuche können für viele Mamas eine große Challenge sein. Zeitmangel, hohe Kosten und die Schwierigkeit, einen Termin zu finden, sind nur einige der Gründe, warum der Gang zum Friseur häufig aufgeschoben wird. Doch keine Bange, wir haben ein paar Mama-Tricks für euch, mit denen ihr den Friseurbesuch noch etwas hinauszögern könnt.