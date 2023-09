Wie viel Pause brauchen Mamas? Hört endlich auf zu vergleichen!

Lebensmodelle, Lebensphasen – alles anders

Wir Mamas sind so unterschiedlich. Da sollte es doch selbstverständlich sein, dass auch unser Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung verschieden ist. Und natürlich auch von der Lebensphase und sogar der Tagesverfassung abhängt.

Klar, dass eine alleinerziehende Mutter, die Vollzeit arbeitet und sich nebenbei noch um die Kita-, Schul- und sonstige Orga ihrer Kinder kümmern will – und am liebsten auch noch etwas Qualitätszeit mit ihren Kindern hätte –, eher erschöpft ist, als eine Mama, die sich die Care-Arbeit mit ihrem Mann teilt und vielleicht einen Teilzeit-Job hat. Nur als Beispiel. Unsere Leistungsfähigkeit hängt auch von unserem Lebensmodell und generell von zahlreichen Faktoren ab.

Vielleicht haben wir gerade eine Phase, in der wir schlecht schlafen, weil uns viel im Kopf umhergeht und wir die nötige Entspannung einfach nicht finden. Klar, dass dann zwischendurch mal eine Pause sein muss.

Oder unsere Kinder spielen gut alleine und am Wochenende kommt vielleicht noch die Oma zum Helfen. Dabei fühlen wir uns möglicherweise gar nicht nach einer Pause, weil wir auch so in unserer Kraft sind.

Einige Kinder sind oft krank, einige Großeltern wohnen weit weg und können nicht einspringen, dabei bräuchten wir so dringend Unterstützung.