"Wart mal ab, bis ..." – toxische Mama-Weisheiten, die keiner mehr hören will

Tatort Spielplatz. Während die Kleinen in der Sandkiste buddeln, plaudere ich mit einer anderen Mutter über das leidige Thema Babyschlaf. So weit, so unverfänglich. Bis ich unbedacht sage: "Bei uns klappt es mit dem Einschlafen gerade ganz gut." Fataler Fehler. Meine Gesprächspartnerin, die bereits ein älteres Geschwisterkind hat, entgegnet prompt: "Wart mal ab, bis er vier ist – dann diskutieren sie immer, dass sie nicht ins Bett wollen." Und zack – vorbei war es mit meiner guten Laune.