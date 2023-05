Wie geht man mit verwaisten Eltern um?

Die schlimmsten Sätze, die ich immer wieder höre ...

"Denk dran, du hast auch noch ein zweites Kind!" Und: "Sie ist jetzt an einem besseren Ort." Oder auch: "Wer weiß, wofür es gut war." Aussagen wie diese, die sicher nicht böse gemeint sind, fühlen sich für mich an wie Ohrfeigen! Auch hilft es nicht, dass ich ja noch "jung genug bin, um noch ein Baby zu bekommen". Das bringt mir meine Lina nicht zurück. Kein Mensch ist ersetzbar. Noch so ein Klassiker: "Es ist doch jetzt schon drei Jahre her, du musst da langsam drüber hinwegkommen. Lenk dich doch mal ein bisschen ab!" Egal, wie lange es her ist: Lina ist doch immer noch tot, und sie wird es auch bleiben! Ihr Platz ist leer – und der in meinem Herzen auch.

Trotzdem fangen wir in der Regel nicht sofort an zu weinen, wenn es um unser Kind geht, denn wir haben keine Tränen mehr übrig. Wenn ihr unsicher seid, wie ihr mit uns umzugehen habt, wechselt nicht schnell die Straßenseite oder versteckt euch hinter Einkaufsregalen. Sagt es uns ... wir nehmen euch die Unsicherheit. Denn wir wollen so sein wie ihr."