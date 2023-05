Eine verwaiste Mutter erzählt: "Ich würde alles geben, um Lina noch einmal 'Mama' sagen zu hören"

Kein Kind der Welt hat diesen Tumor je überlebt

Ein Tumor im Hirnstamm, inoperabel, weil von dort aus alles gesteuert wird, einschließlich des Herzschlags und der Atmung. Es trifft fast ausschließlich Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren, und durchschnittlich sterben sie innerhalb der nächsten neun Monate nach Diagnose. Die Überlebensrate liegt bei 0,01 Prozent – kein Kind weltweit hat es je überlebt. Ich wünschte meine Lina wäre nicht so brav gewesen. Denn sie hielt sich an all diese Vorgaben ...

Die nächsten neun Monate waren die Hölle. Lina musste etliche Operationen im Gehirn, Kopf, Bauch über sich ergehen lassen, bekam bis zu 30 Tabletten täglich, darunter das Höllenzeug "Cortison", was neben der optischen Gewichtszunahme auch wahnsinnige Stimmungsschwankungen mit sich brachte. Sie durchlief die gängige Strahlen- und Chemotherapie, nahm 30 Prozent ihres Ausgangsgewichtes zu, musste Windeln tragen, obwohl sie sich auf die Einschulung hätte freuen sollen, erbrach sich bis zu 13 mal täglich, hatte die Kleidergrösse einer 14-Jährigen und das medizinische Fachwissen einer 40-Jährigen. Tagsüber kümmerten wir uns um alles medizinische, wurden im Schnelldurchlauf zu Krankenpflegern, und schafften Erinnerungen. Nachts wälzten wir Unterlagen, suchten Therapien auf der ganzen Welt und arbeiteten uns durch Krebsmutationen und Genetik.

Sechs Tage nach ihrem siebten Geburtstag schläft Lina für immer ein

Alles mit dem Wissen, dass unser geliebtes Kind sterben würde. Wir konnten sie nicht beschützen, und das war doch meine Aufgabe als Mutter! Mein Kind vor allem Bösen dieser Welt zu beschützen. Ich fragte mich täglich, wo und wann ich versagt habe: Warum haben wir es nicht früher bemerkt? Hätte das etwas geändert?

Am 12. Dezember 2017 – sechs Tage nach ihrem siebten. Geburtstag starb mein Linchen, gelähmt voller Krämpfe und Schmerzen, unfähig zu sprechen. Nie wieder wird sie ihre Augen öffnen, nie wieder wird sie Mama rufen, und nie wieder bin ich dieselbe Person wie vor der Diagnose.

Ich habe noch eine zweite Tochter: meine Lilly. Sie war bei der Diagnose vier und beim Tod fünf Jahre alt. Sie hat nicht mehr viele eigene Erinnerungen an ihre Schwester, und weder meine überlebende Tochter noch meine verstorbene Tochter sollten jemals so ein Leid mitmachen müssen! Kein Kind sollte das! Keine Eltern sollten ihren Kindern erklären müssen, dass ein 6-jähriges Mädchen zu den Engeln gehen muss. Alleine, ohne Mama und Papa, und dass sie alles, was sie kennt, hinter sich lassen muss. Wir schrieben Briefe in den Himmel und Lina diktierte mir, das sie sich freut wenn sie "dort oben" ist. Lina wusste lange Bescheid und tröstete uns, wo es nur ging. Aber das war doch MEINE Aufgabe als Mutter! Und auch Lilly, die für ihre sieben Jahre viel zu viel Schlimmes sehen und erleben musste, was sie für immer prägen wird.