Emmas letzte Stunden ... Marion verlor ihre kleine Tochter an den Krebs

Das Abschiednehmen begann schon Tage vor ihrem Tod

Die letzten Tage vor ihrem Tod schlief Emma bereits sehr viel, ihre Atmung war ruhig und flach. Vor diesen letzten Tagen habe ich ihr immerzu vorgelesen, bei ihr in ihrem Pflegebett mit Spielsachen für sie gespielt und ihr viel erzählt.

Aber nun schlief meine Emma ständig und ich vermisste sie bereits so sehr, obwohl sie noch bei mir war. Das Abschiednehmen begann schon Tage vor ihrem Tod.

Die Sauerstoffsättigung im Blut war niedriger als gewohnt. Ihre Füße, Beine und Hände waren trotz der Decken kühl. Die Geschehnisse der folgenden Stunden habe ich nicht geahnt, aber innerlich doch gespürt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ich gegen ein Uhr nachts einzuschlafen. Als ich in meinem Bett lag und Emmas ausgekühlte Hand hielt, redete ich mit ihr. Ich erzählte ihr alles, was mir auf der Seele lag, was ich mir für sie wünsche, dass sie wieder lachen und laufen kann und mich umarmen und küssen kann. All das, was ich so vermisste.

Ich schlief ein und erwachte gegen zwei Uhr, weil ich ein unbekanntes Atemverhalten hörte, sekundenlang schwer und mit einem Geräusch, welches ich zuvor noch nie gehört hatte. Der Puls war sehr hoch und die Sättigung niedrig.

Ich holte meinen Mann, der im Untergeschoss schlief und bat ihn, Emma Morphium zu geben. Wir betteten Emma um, von der Seitenlage auf den Rücken, anschließend ging er wieder nach unten. Ich bestrich ihre Schläfen mit Lavendelöl, gab ihr Beruhigungsmittel und legte mich zu ihr ins Bett.

Erneut redete ich zu ihr, sagte ihr, wie mutig und tapfer sie immer war und wie schön ich meine gemeinsame Zeit mit ihr erlebt habe ... Und ich erzählte ihr wieder vom Band der Liebe, das uns nie trennen wird.

Ich hatte den Text des Liedes "Ein Elefant für dich" im Kopf:

"Ich trag dich so weit wie ich kann

Und am Ende des Wegs,

wenn ich muss

Trage ich dich

Trag ich dich über den Fluss!"

Eine letzte Nacht an Emmas Seite