Jonathan wurde zur Adoption freigegeben, weil er seinen Eltern "zu hässlich" war

Seine leiblichen Eltern wollen bis heute nichts von ihm wissen

Mit 25 Jahren wollte er dann einen erneuten Versuch wagen und seine leiblichen Eltern kennenlernen. Er schrieb ihnen einen Brief. Nur eine Woche später kam die Antwort: Ein Brief mit der deutlichen Ansage, dass seine Erzeuger keinen Kontakt wollten und auch jeden weiteren Versuch an sich ablehnen würden. Trotz dieser unglaublich harten Ablehnung, die viele Tränen nach sich zog, äußert er Respekt für diese zwei Menschen und ihre Entscheidung. Und letztlich ist er ihnen sogar dankbar, dankbar für das Leben, das sie ihm geschenkt haben.

"Ich liebe mein Gesicht!"

Heute, in seinen Dreißigern, kann er von sich sagen, dass er gesund und glücklich ist: "Ich liebe mein Gesicht und ich will es nicht mehr ändern." Liebe, Freundschaft und Jobs. All das hat für ihn nichts mehr mit dem Aussehen zu tun. Jonathan hat gelernt sich selbst zu lieben und damit haben sich für ihn mehr und mehr Türen geöffnet.