Jonathan: Ein Leben mit dem Gendefekt MOPD 1

Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns in unserem Leben mit Jonathan zurechtgefunden haben. Aber unser Bestreben war von Anfang an, ein Leben mit ihm zu führen, das so normal wie möglich ist. Zwar ist großes Organisationstalent nötig und wir haben in der Regel auch etwas mehr Gepäck dabei als andere Eltern, aber ansonsten sind uns weder bei Ausflügen noch bei Reisen Grenzen gesetzt (außer durch die aktuelle Pandemiesituation). Wir machen alles das, was andere Familien auch machen: Städtereisen, Besuche in Zoos oder Museen, Urlaub am Meer oder in den Bergen. Bis heute sind wir mit Jonathan bereits mehrfach in Großbritannien und den Niederlanden, sowie einmal auf Curacao gewesen. Ein Flug in die USA ist unser großes Ziel!

Im Alltag benötigen wir zwar oftmals Ideen und Improvisationstalent, denn Jonathans geringe Körpergröße stellt uns nicht selten vor Probleme – aber bisher haben wir für alles eine Lösung gefunden. Oft dank des Austausches mit anderen Betroffenen durch die weltweite Organisation für Kinder wie Jonathan, der "Walking with Giants Foundation" aus Liverpool. Oder der von uns gegründeten Tochterorganisation "Walking with Giants Germany e. V.".

So fährt Jonathan heute – ausgerüstet mit einem winzigen Helm – leidenschaftlich gerne im Kindersitz mit Papa Fahrrad. Oder düst mit einem extra kleinen Laufrad durch die Gegend. Sein Klettergerüst haben wir umgebaut und an seine Größe angepasst, die Schaukel ist extra klein. Im Sommer wird er in die Schule kommen. Im Rolli – aber natürlich mit Ranzen und Schultüte.