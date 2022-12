Weihnachtsgeschenke (um)tauschen? Diese Möglichkeiten gibt es!

Vielleicht ist es euch selbst schon passiert: Ihr öffnet erwartungsfroh eines der Weihnachtsgeschenke und müsst etwas enttäuscht feststellen, dass es nicht so wirklich passt. So kann es euren Kleinen auch gehen – das muss allerdings nicht in Tränen enden. Es gibt Tauschbörsen verschiedenster Art. So könnt ihr Kleidung, die nicht passt, genauso umtauschen wie eine Puppe oder ein Buch, das bereits im Kinderzimmer liegt.