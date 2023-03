Der Familienausflug in den Zoo, die süße verschmierte Schnute nach dem ersten Schoko-Eis im Frühling, Babys erste wackelige Schritte – Momente, mit der Handykamera eingefangen, die Eltern am liebsten mit allen Herzensmenschen teilen möchten.

Denn geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Und es ist so einfach und so verlockend, die Schnappschüsse via Social Media mit nur einem Klick zu verbreiten!

Dass Kinderfotos bei Instagram und Facebook leicht in die falschen Hände geraten können, wissen inzwischen viele Eltern und sind entsprechend vorsichtig. Denn natürlich wollen alle Eltern ihre Kinder schützen.

Viele greifen deshalb auf den WhatsApp-Status zurück. Der Messenger scheint eine gute Alternative zu anderen sozialen Netzwerken zu sein, denn die Bilder sind nur 24 Stunden online, nur für Kontakte zugänglich und niemand hat kann sich die Aufnahmen abspeichern.

Doch leider ist das nur die halbe Wahrheit. Auch beim WhatsApp-Status lauern Gefahren, die viele Eltern schlicht nicht auf dem Schirm haben.