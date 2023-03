Vaterschaftsanerkennung: Alles, was ihr zum Vorgehen wissen solltet!

Die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft

Für den beschriebenen Fall, dass die Mutter der Vaterschaftsanerkennung nicht zustimmt, kann die Feststellung per Gericht beantragt werden. Das gilt auch für den Fall, dass der Vater die Vaterschaft ablehnt. Eine Festellung der Vaterschaft ist zunächst bedeutsam für das Kind, weil es das Recht auf Kenntnis seiner Abstammung hat. Darüber hinaus sind relevante Fragen zu Unterhaltszahlungen an die Feststellung gebunden. Wird der rechtliche Vater per Gericht festgestellt, so wird er auch in die Geburtsurkunde eingetragen.

Hinweis: Im Konfliktfall berät das Jugendamt und stellt einen sogenannten Beistand zur Verfügung, der eine neutrale Rolle in der Konfliktlösung einnimmt.