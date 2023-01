11 Tipps für eine gute Vater-Tochter-Beziehung

3. Sei offen dafür, ihr Anderssein zu entdecken

Es ist tatsächlich so: Frauen sind anders als Männer und manches Mal wird deine Tochter sich anders verhalten, als du als Mann es tun würdest. Versuche nicht, ihr deine männlichen Verhaltensweisen überstülpen, damit deine Tochter sich nicht falsch fühlt in ihrer Andersartigkeit. Sei offen für die Art und Weise, wie deine Tochter Dinge anders macht als Jungen, dieses Energische und Emotionale, und entdecke das als etwas Schönes und Wertvolles, woraus du vielleicht sogar noch etwas lernen kannst.

Ein Beispiel: Haben Frauen ein Problem, hilft es ihnen, den negativen Stress abzubauen, wenn sie immer wieder darüber sprechen. Männer neigen eher dazu, Probleme schnell zu lösen und verstehen es dann nicht, wenn die Frau immer wieder mit dem Thema anfängt, obwohl er doch schon eine Lösung vorgeschlagen hat.

Um gesund aufwachsen zu können, brauchen Kinder zwei wesentliche Pfeiler: Der erste ist das Gefühl von Zugehörigkeit. Dein Kind muss wissen: "Mit dir ist alles richtig" und "Du gehörst zu uns". Der zweite Pfeiler ist das Gefühl von Ermächtigung: "Jetzt, wo du weißt, du gehörst hierher, hast du alle Macht, der Mensch zu sein, der du bist. Ich trau es dir zu. Geh raus und entdecke die Welt."

Bestehe in der Erziehung deines Kindes nicht immer auf irgendwelchen festen Regeln, sondern schau lieber darauf, mit deinem Kind in Beziehung zu bleiben, damit es immer das Gefühl hat, bei dir so sein zu können, wie es wirklich ist.

4. Entdecke dich selbst durch dein Kind

Bei diesem Punkt spreche ich aus eigener Erfahrung. Es kann sein, dass dich eine Verhaltensweise deines Kindes massiv stört, ohne dass du recht sagen kannst, warum das so ist.

Bei mir ist es so, dass ich zwei Söhne habe, die recht unterschiedlich sind. Der eine ist immer schnell unterwegs, sehr aktiv, ein Fußballer. Der andere nimmt sich gerne Zeit, ist eher langsam unterwegs und denkt sehr viel nach. Diese Ruhe hat mich eine ganze Weile wahnsinnig gemacht! Immer wieder habe ich ihn zur Eile angetrieben. "Mach doch mal schneller, wir müssen los, warum dauert das schon wieder so lange?" Eines Tages habe ich realisiert: Es ist nicht an mir, dieses Kind zu verändern. Im Gegenteil: Dieses Kind hat mir aufgezeigt, was mir gefehlt hat. Ich habe mir selbst kaum Ruhe gegönnt und auch mich selbst immer zur Eile angetrieben. Durch meinen Sohn habe ich gelernt, vom Gas zu gehen und wieder mehr auf mich zu achten. Seitdem stört mich sein Verhalten gar nicht mehr und wir haben einen guten Weg gefunden, wie wir alle entspannt miteinander leben können.

Wir Eltern denken oft, wir müssten unser Kind wie aus Plastilin zurechtbiegen und formen, damit sie ein gutes Leben haben. Die Intentionen dabei sind ja immer unglaublich gut. Aber daraus entsteht dieser Schmerz, dass so viele Menschen denken, sie müssten irgendwie anders sein, als sie es sind, um gut zu sein – dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein.

Wir müssen es unseren Kindern erlauben, ihren eigenen Weg zu gehen. Wir müssen auf unsere Kinder vertrauen, sie dafür lieben, wie sie sind und es als Geschenk begreifen, zu erleben, was sie mit sich bringen. "Du wirst das machen, du wirst das schaffen, du hast alles in dir, was du brauchst, um deinen Weg zu gehen! Auch wenn du etwas anderes machst als ich – bitte, schau, wohin es dich bringt!" Das ist die Botschaft, die unsere Kinder brauchen.

5. Nimm sie ernst in ihren Emotionen

Schon ein kleines Baby nimmt es wahr, wenn der Vater sich liebevoll um es kümmert, mit ihm kuschelt, es in den Schlaf trägt oder mit ihm in der Babytrage spazieren geht. Jedes liebevolle Wort von Papa, jedes Lächeln, jedes sorgsame Windeln wechseln kommt bei dem Baby an und lässt es spüren, wie sehr es von Papa geliebt wird.

Spätestens in der Trotzphase, wenn das Kind größer wird, kommt immer mehr verbale und emotionale Kommunikation dazu. Gefühle haben immer Gültigkeit und sind berechtigt, auch wenn du sie gar nicht nachvollziehen kannst. Nimm ihre Emotionen ernst, freu dich mit ihr, wenn sie glücklich ist, tröste sie, wenn sie traurig ist. Nimm es an, wenn sie wütend oder sogar trotzig ist. Sprich mit ihr darüber, was sie empfindet. "Wow, ich merke, das hat dich glücklich / wütend gemacht, das hat dich erschreckt. Warum, erzähl mal?"

Du musst nicht alles verstehen, aber du kannst zeigen, dass du dein Kind in seinen Emotionen wahr- und annimmst. Wenn dein Kind sich auf diese Weise gesehen fühlt, stärkt das seinen Selbstwert und sein Selbstbewusstsein.

6. Respektiere die Grenzen deiner Tochter und deine eigenen

Wir Eltern denken oft, wir müssten uns komplett aufopfern, um gute Eltern zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Nur wenn es uns selbst gut geht, können wir gut für unsere Kinder sorgen. Darum: Respektiere deine eigenen Grenzen – und respektiere die Grenzen deines Kindes.

Wenn du müde bist, sag deinem Kind freundlich: "Ich muss mich kurz ausruhen. Danach habe ich neue Energie, um mit dir zu spielen."

Wenn dein Kind "Nein" sagt und ein Spielzeug nicht teilen will, respektiere das und zwinge es nicht zum Teilen, nur weil du den Glaubenssatz hast, dass Teilen sein muss. Gerade in der Trotzphase lernen Kinder, das Eigene zu schützen.

Gleiches gilt beim Thema Essen. Viele Eltern haben Angst, dass ihr Kind zu wenig oder nicht das Richtige isst und versuchen, es zum Essen zu überzeugen, mit fliegenden Löffeln, Ablenkungsmanövern oder gar mit einem Telefon. Das bitte auf keinen Fall machen. Das Kind hat eine natürliche, innere Haltung zum Essen und es ist ganz wichtig, dass diese respektiert wird, damit das Kind auch als erwachsener Mensch eine gesunde Haltung zum Essen hat und sieht: Mama und Papa hören zu. Sie akzeptieren es, wenn ich etwas nicht mag und versuchen gemeinsam mit mir, eine gute Alternative zu finden.

Behandelst du dich mit Respekt, wird auch dein Kind dich mit Respekt behandeln. Und behandelst du dein Kind und seine Grenzen mit Respekt, wird es auch als erwachsener Mensch dafür sorgen können, dass es von seinen Mitmenschen respektvoll behandelt wird.