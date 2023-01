So verändern sich Freundschaften durch ein Baby

Freunde, die auch Kinder haben

In manchen Situationen wünscht man sich einfach Freunde mit Kindern. Menschen, die all deine Sorgen und Ängste verstehen können. Und die nicht die Augen verdrehen, wenn man fast vor Freude platzt, wenn das Baby nach fünf Tagen das erste Mal wieder Kacki gemacht hat. Guter Nebeneffekt: So erspart man seinen anderen Freunden (ohne Kinder) Gespräche über Windelinhalte, Kotzattacken und Zahnungsschmerzen. Win-win.

Freunde treffen – andere Zeit, anderer Ort

Auch ich habe mich in der ersten Zeit mit Baby am sichersten zu Hause oder im näheren Umkreis gefühlt. Die Gründe dafür können verschieden sein. Die einen stillen lieber daheim, die anderen haben ein Baby, das im Auto sofort in Tränen ausbricht. Oder, oder, oder. Eigentlich auch total egal. Eure Treffen werden sich etwas verändern (müssen) und anders aussehen. Zum Beispiel nachmittags im Café ums Eck und mit Baby auf dem Arm. Oder im Park zum Picknick. Oder eben zu Hause auf dem Sofa. Irgendwann kommen auch wieder andere Zeiten und die Abenteuerlust kehrt zurück. Und auch wenn nicht: Das ist völlig okay so. Ihr findet als Freunde sicherlich auch neue, baby- und kinderfreundliche Lieblings-Treffpunkte.

Echte Freunde werden weniger

Durch ein Baby erkennt man leichter, wer zu den "wahren" Freunden zählt und wer vielleicht eher zu den Bekannten. Nach und nach merkt man, wer sich wirklich für eure kleine neue Familie interessiert und wer davon nur genervt ist. Und by the way: Wahre Freunde müssen dabei nicht immer selbst Kinder haben. Sie werden dann zu richtigen Familienmitgliedern oder auch zum Beispiel zur Patentante oder zum Patenonkel. Doch nicht alle Freundschaften überstehen eine solch einschneidende neue Lebensphase. Manche Freundschaften kosten dann einfach mehr Mühe und Kraft – und die Treffen werden immer weniger, genauso wie die Gesprächsthemen.

Wichtig: Verabredungen auch mal ohne Baby

Es tut Freundschaften sehr gut, wenn ihr euch auch mal ohne Babys trefft. Wenn es also geht, versucht doch mal, jemand anderen aufpassen zu lassen. Und wenn es nur für ein bis zwei Stunden ist. Ein Café oder ein Mittagessen mit Freunden kann euch so viel geben. Es kann nämlich durchaus ziemlich schwerfallen, sich mit Baby auf dem Schoß und Geschrei im Ohr vollends auf das laufende Gespräch zu konzentrieren.