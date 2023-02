Maternal Gatekeeping: Wenn die Mutter das Kind vom Vater fernhält

Maternal Gatekeeping bei Trennung

In Extremfällen wie einer Trennung kann Maternal Gatekeeping dazu führen, dass der Vater als Versager im Umgang mit dem Kind dargestellt wird. Daraus kann die betroffene Frau tiefe Bestätigung ihrer eigenen Macht ziehen. Manche Gatekeeperinnen sind auch selber in Familien mit klassischer Rollenverteilung groß geworden: Der Vater ging arbeiten, das Kind fiel in den Aufgabenbereich der Mutter.

Wiederholt sich dieses Muster und sieht die Frau ihre Mutterrolle als wahllose Pflicht, kann das gefühlte Ungleichgewicht zu starker Frustration führen. Zum Ausgleich verwehrt sie ihrem Partner den Zugang zu "ihrem Bereich". Auch bei gemeinsamem Sorgerecht: Im Trennungsfall wird häufig der Vater vom Kind ferngehalten, um ihn zu bestrafen und das Kleine vor ihm zu schützen. Dieses Verhalten soll dem Ex-Partner zeigen, dass er als Partner und als Vater versagt hat.

Was macht Maternal Gatekeeping mit der Beziehung zwischen Vater und Kind?

Natürlich sind zurückgewiesene Elternteile wie Paul frustriert. Sie fühlen sich als Störfaktor und plagen sich mit Schuldgefühlen. Meist reagieren sie mit Rückzug und Resignation, da die Partnerin emotional unerreichbar bleibt.

Christine Geschke weiß, dass Väter sich oft ausgeschlossen, entwertet und gleichzeitig hilflos ihren Frauen gegenüber fühlen. "Sie erleben ihre Frauen als lieblos und rigoros in der Ablehnung der väterlichen Kompetenzen. In dem Maße, wie die Expertenrolle für diese Frauen eine Dienlichkeit hat, wird es kaum mehr möglich für den Vater, an sie heranzukommen."

Und auch das Kind leidet unter dem Mangel an Vaterliebe, die für seine Entwicklung wesentlich ist. Von Anfang an spürt es die Disharmonie in der Familie und die vermeintliche Ablehnung des Vaters. Ihn als Vertrauens- und Respektperson zu sehen ist folglich nicht möglich. Es kann sich nur an der Mutter orientieren und bekommt keine funktionierende Partnerschaft vorgelebt. Die Gefahr besteht, dass sich aus der kindlichen Hilflosigkeit heraus ernsthafte psychische und Beziehungsstörungen entwickeln.