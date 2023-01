Pille für den Mann: Wird Verhütung bald zur Männersache?

Wann kommt die Pille für den Mann?

Die neue, hormonfreie Pille für den Mann wurde bislang nur an Tieren getestet. Es ist also noch ein weiter Weg, bis das Präparat auf den Markt kommt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Minnesota sind aber zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr Tests am Menschen durchgeführt werden können. Die Forschungsleiterin Guanda Georg, Professorin und Leiterin der Abteilung für Medizinische Chemie, stellt eine Markteinführung in maximal fünf Jahren in Aussicht.

Fazit

Tendenziell ist es in unserer Gesellschaft Frauensache, zu verhüten. Für Männer stellt sich üblicherweise nur die Frage "Kondom, ja oder nein?". Frauen hingegen müssen entscheiden, welches der zig (hormonellen) Verhütungsmittel sie sich und ihrem Körper zumuten möchten. War die Einführung der Antibabypille in den 1960er Jahren ein Zeichen der Emanzipation, ist sie heute fast schon eine Last – die man dem Mann gar nicht erst zumuten möchte!? Gleichberechtigung sieht anders aus! Vor diesem Hintergrund ist die Einführung einer verträglichen Pille für den Mann längst überfällig. Es ist höchste Zeit, dass Männer und Frauen gleichsam Verantwortung übernehmen können und Verhütung Paarsache wird.

Autorin: Lisa Gutknecht