Wann darf mein Kind zum ersten Mal ganz allein verreisen?

Ich erinnere mich noch zu gut an meinen ersten richtigen Urlaub ohne meine Eltern: eine Sprachreise nach Ramsgate in England. Mit meiner besten Freundin. In den Sommerferien zwischen der fünften und sechsten Klasse. Ich muss also zwölf Jahre alt gewesen sein und ich bin sogar zum allerersten Mal geflogen. Das Kribbeln im Bauch kann ich jetzt noch rekonstruieren. Aber auch den Stolz, es allein zu meistern.

Heute bin ich selbst Mutter von drei kleinen Kindern und wenn ich mir vorstelle, die möchten schon in ein paar Jahren ohne mich in den Urlaub fliegen. Puh, da würde es aus anderen Gründen in meinem Bauch kribbeln.

Die grundsätzliche Frage bleibt: Ab wann können Kindern allein verreisen? Vielleicht auch nur für kurze Strecken zu den Großeltern? Ab wann ist es legal, Kinder komplett allein in den Urlaub fahren zu lassen?