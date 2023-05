Yes-Day? Yes-Woche! Familienurlaub bei Landal

Hauptsache in Ruhe gucken

Unsere Tochter hatte an ihrem Yes-Day schnell bemerkt, dass wir uns voll auf ihre Wünsche und ihr Tempo einließen – und war plötzlich auch offen für unsere Erwachsenen-Vorschläge. Kurzerhand machten wir aus dem Yes-Day eine Yes-Woche.

Und so sagte Mara in den nächsten Tagen bereitwillig JA zu unseren Plänen: Wir machten Sightseeing in Trier, bestiegen unzählige Treppenstufen und spazierten ewig durch Luxemburg. Wir wiederum zogen geduldig schon vor 8 Uhr zum Spielplatz, kauften ein Luftballon-Tier, warteten gefühlt zwei Stunden beim Seifenblasenjagen auf sie und blieben immer wieder stehen, damit Mara in Ruhe gucken konnte. Das volle Touri-Programm schafften wir so nicht, happy waren am Ende trotzdem alle.